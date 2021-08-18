Yargıtay’dan emsal tazminat kararı: Ailesini evliliğine karıştıran yandı

Bursa'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan genç çift karşılıklı dava açtı. Kadın, eşini, ailesiyle kendisi arasında denge kuramamakla suçlarken, erkek ise eşini, kıskançlık, sinirli hal ve toplum içinde kendisine hakaret etmekle suçladı. 1'nci aile mahkemesi, kadının eşine toplum içinde hakaretini de göz önüne alarak kadının ağır, erkeğin daha az kusurlu olduğu belirtilerek, kadının davası reddetti. Erkeğin davası kabul edilerek, tarafların boşanmalarına karar verildi. Verilen karar kadın tarafından temyiz edildi.