Yaşlı çift, selzedelere "Ben de varım" dedi

Aydın'ın Çine İlçesi'nde yaşayan özel bir bankadan emekli Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde büyük bir yardımseverliğe imza attı. Akdeniz'de yaşanan yangın, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketindeki görüntülerden fazlasıyla etkilenen çift, Cumhurbaşkanlığı'nın destek çağrısına kayıtsız kalamadı.

VALİLİĞİN YOLUNU TUTTULAR

Yaşanan felaketlerde AFAD'ın mücadelesini televizyonlardan izleyen yaşlı çift, Çine'den minibüse atlayıp yardım için Valiliğin yolunu tuttu. Bugüne kadarki birikimleri bağışlamak istediklerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 'a aktaran çift, "Ben de varım" yardım kampanyasına 150 bin Türk lirası aktardılar.

ELLERİNİ ÖPÜP TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Aksoy, Özmen çiftinin fedakarlıkları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Yaşlı çiftinden ellerini öpüp onlara teşekkür plaketlerini takdim eden Vali Aksoy; "Türk halkının önemli vasıflarından birinin de yardımseverliği ve hamiyetperverliği olduğunu, Kamil amcamız ve Nuray teyzemiz bugün bizlere bir kez daha gösterdi. Türk milleti olarak, büyük ve şanlı bir tarihin şeref sayfalarında yaşayan kültür değerleri ile doluyuz. Her felaketin ardından bu dayanışma ağının bambaşka bir veçhe kazandığını görebiliyoruz. Felakete uğramış her kim olursa olsun yardımına koşmakta tereddüt göstermeyen bu hayırseverlerimiz sayesinde birlik ve beraberliğimizi hiç bir zaman bozamayacaklar" dedi.

GÖRÜNCE DUYGULANDIK

Yangın ve sel felaketlerinde devletimizin yoğun gayret ve çabalarını televizyonlarda görünce duygulandıklarını ve eşiyle bağış yapma kararı aldıklarını söyleyen Nuray Özmen, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tüm milletimizi gelecek kötülüklerden korusun. Gece boyunca sel felaketini ekranlarda görünce sabahı edemedik. Uyku tutmadı. Birikimimizi AFAD'a aktarma kararı aldık. Sabah erkenden Valiliğe koştuk" dedi.

BAKAN DA PAYLAŞTI

Özmen çiftinin hayırseverliği karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duygu dolu bir paylaşım yaptı. Çiftin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, "Ellerinizden öpüyorum... Aydın Çine'de, Halkbankası'ndan emekli Kamil Özmen Amcamız eşi Nuray Teyzemizle birlikte valiliğe gelerek, yangın ve sel bölgelerine destek için #BenDeVarım diyerek AFAD'a 150 bin Türk lirası yardımda bulundular. " yazdı.