Yerebatan Sarnıcı’na toplu ulaşım ile nasıl gidilir? Yerebatan Sarnıcı nerede, hangi semtte?

Bizans döneminde inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan Yerebatan Sarnıcı, müze olarak hem yabancı hem de yerli turistleri ağırlamaya devam etmektedir. İçerisinde bulunan Medusa başı ile farklı rivayetlere ev sahipliği yapan Yerebatan Sarnıcı'nın içerisinde 9 metre yüksekliğinde 336 sütun yer alır ve sarnıcın içine 52 basamaklı bir merdivenden iner.

YEREBATAN SARNICI'NA NASIL GİDİLİR?

Yerebatan Sarnıcı'na ulaşım son derece kolaydır. Merkezi bir konumda bulunan Yerebatan Sarnıcı'na Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak gidebilirsiniz. Burada Sultanahmet durağından indikten sonra 3 dakikalık bir yürüme mesafesi ile sarnıca ulaşabilirsiniz. Eğer Yerebatan Sarnıcı'nı Anadolu Yakası'ndan ziyaret etmek isterseniz bunun için vapur ile Beşiktaş ya da Kabataş'a gelerek tramvay ile yine Sultanahmet'te inerek sarnıca ulaşabilirsiniz.

YEREBATAN SARNICI NEREDE?

Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un Sultanahmet ilçesinde yer almaktadır. Ayasofya ve Sultanahmet Camii'si ile ayı konumda yer alır alır ve yürüme mesafesinde ulaşımı bulunmaktadır.

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yerebatan Sarnıcı giriş ücretleri öğrenciler ve yetişkinler için farklı belirlenmiştir. Öğrenciler 5 TL müze ücreti öderken, yetişkinler ise 10 TL ücret ödemektedir. Yabancı turistlerin de giriş ücreti farklılık gösterir. Müze kart uygulaması ile Türkiye'de bulunan pek çok müze ve ören yerine girilirken Yerebatan Sarnıcı'nda müze kart uygulaması geçerli değildi. Yerebatan Sarnıcı'nda yabancı turistler için giriş ücreti ise 20 TL'dir.

YEREBATAN SARNICI'NA HANGİ OTOBÜSLER GİDER?

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un Sultanahmet ilçesinde yer alır. Bu yüzden konumu çok merkezi ve ulaşımı kolaydır. İETT'de bulunan farklı hatlar ile Yerebatan Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz. İşte Yerebatan Sarnıcı'nın yakınından geçen otobüs hatları: 30D, 66, BN1, EM2, 47E, 54E, HVİST-12.

YEREBATAN SARNICI'NA MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?

Tarihi dokusu, mimarisi ile yabancı ve yerli turistlerin ilgisini her daim çeken Yerebatan Sarnıcı'na farklı ulaşım yolları bulunmaktadır. Sultanahmet'e giden İETT otobüslerinin yanı sıra Beşiktaş- Bağcılar tramvay hattını kullanarak Sultanahmet durağından gidişi de kullanabilirsiniz. Yerebatan Sarnıcı'na aynı zamanda Marmaray'ı da kullanarak gidebilirsiniz. Özellikle Anadolu Yakası'nda ikamet eden kişiler Marmaray'da Üsküdar durağında indikten sonra vapur ile karşıya geçerek Beşiktaş ya da Kabataş'a inebilir. Ardından otobüs ya da tramvaya binerek Sultanahmet'te inebilir. Sultanahmet'te indikten sonra 3 dakika gibi kısa bir süre yürüme mesafesinde Yerebatan Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz.

YEREBATAN SARNICI HANGİ SEMTTE?

Yerebatan Sarnıcı İstanbul'da Sultanahmet semtinde yer alır. Bizans zamanında yapılan bu tarihi yapı, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Cami ve Sultanahmet Cami 'ye olan yakınlığı ile de bilinmektedir. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etmek isteyen kişiler aynı bölgede bulunan diğer yapıları da ziyaret edebilir.