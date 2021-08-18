Yıldız Parkı’na nasıl gidilir? Yıldız Parkı nerede, hangi otobüs ile gidilir?

İstanbul'da bulunan en büyük korulardan olan Yıldız Parkı, ziyaretçileri için içerisinde bir sürü farklı aktivite yapma imkânı sunmaktadır. Kır Kahvesi, Çadır Köşkü ve Malta Köşkü gibi alanlar ile Yıldız Parkı'nda yeme içme çeşitlilikleri de bulunmaktadır. Bu parkın içinde sincaplara rastlamak mümkündür. Gölet etrafında sıralanan ağaçları ve akan suları ile Yıldız Parkı, ziyaretçilere görsel anlamda da hitap etmektedir.

YILDIZ PARKI'NA NASIL GİDİLİR?

Yıldız Parkı, İstanbul'un en güzel ilçelerinden olan Beşiktaş ile Ortaköy'ün arasında yer almaktadır. Şehir merkezi denebilecek bir konumda bulunan Yıldız Parkı, İstanbul'daki en büyük koru olarak da bilinmektedir. Çadır Köşkü ve Malta Köşkü gibi mekanları içerisinde bulunduran Yıldız Parkı'nda açık havada bulunan parklarda ve piknik masalarında oturmak da mümkündür. Yıldız Parkı, Çırağan Sarayı'nın arka taraflarında başlayarak Yıldız Teknik Üniversitesi'ne kadar uzanan çok büyük bir parktır. Yıldız Parkı'nın yerleşim alanı hem Ortaköy'ün hem de Beşiktaş'ın alanına girmektedir. Çırağan Sarayı'nın karşısından giriş yapılabilen Yıldız Parkı'na Palanga Caddesi üzerinden giriş yapmak da mümkündür. Yıldız Parkı'na Beşiktaş'a kadar geldikten sonra yürünebileceği gibi, Ortaköy konumuna giden otobüsler ile Çırağan durağında inilerek ulaşmak da mümkündür.

YILDIZ PARKI'NA METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Yıldız Parkı'na ulaşım için metro İstanbul'un belirli ilçeleri için en iyi seçeneklerden birisidir. Hem İstanbul'un yoğun trafiğine kalmadan hem de olabildiğince hızlı ilerleyen metro, İstanbul'daki çoğu insan tarafından da tercih edilmektedir.

Ümraniye tarafından gelen insanlar Yıldız Parkı'na ulaşmak için öncelikle Üsküdar – Çekmeköy metrosuna binip son durak olan Üsküdar'da inmelidir. Sonrasında Üsküdar iskelesinden binilen vapur ile Beşiktaş'ta inilmelidir. Bahçeşehir Üniversitesi durağında bekleyip Ortaköy konumuna giden otobüslerden birisine binilerek Yahya Efendi durağında inilerek Yıldız Parkı'na ulaşılmaktadır.

Beşiktaş Yıldız Parkı Hangi Durakta

Yıldız Parkı büyük bir yerleşke içinde yer almaktadır. Bu nedenle Yıldız Parkı'na gitmek için birden fazla durakta inilebilmektedir. Bu duraklar: Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yahya Efendi olarak sıralanabilmektedir. Bu durakların yanı sıra, Beşiktaş'a ulaşıldıktan sonra park girişine kolayca yürümek de mümkündür.

YILDIZ PARKI'NA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Yıldız Parkı'na gitmek isteyenler, giriş ücretini de merak etmektedir. Yıldız Parkı'na giriş ücreti 8 Türk lirası olarak bilinmektedir. Ancak giriş ücreti araç ile giriş için geçerlidir. Yaya olarak Yıldız Parkı'na giriş yapmak ise ücretsizdir.

YILDIZ PARKI NEREDE?

Yıldız Parkı İstanbul'un en nezih konumlarında bulunmaktadır. Hem Ortaköy'de bulunan Yıldız Parkı hem de Çırağan Sarayı'na çok yakındır. Çok büyük alanı kaplayan Yıldız Parkı'nın adresi: Yıldız Mahallesi, 34349 numaralı sokak Beşiktaş/İstanbul'dur.

YILDIZ PARKI'NA TRAMVAY İLE NASIL GİDİLİR?

Yıldız Parkı'na en rahat ulaşım otobüs ile sağlanmaktadır. Otobüs duraklarına uzak mesafede oturan ya da çok uzun saatler trafik çekmek istemeyenler ise Yıldız Parkı'nın yakınlarına tramvay ya da metro ile ulaşıp sonrasında otobüse binerek ulaşabilmektedirler.

Bağcılar ya da Güngören taraflarında konaklayıp Yıldız Parkı'na ulaşmak isteyen kişiler için en mantıklı çözüm tramvay kullanmaktır. Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak Kabataş'ta inildikten sonra Yıldız Parkı tarafına giden bir otobüse binilmesi ile parka ulaşım sağlanabilmektedir. Yıldız Parkı'na giden otobüs numaraları 22 ve 22E olarak bilinmektedir. Binilen otobüslerden Yahya Efendi durağında inmek yeterlidir.