Yolun bittiğini fark etmedi çalışma alanına uçtu

İznik ilçesinde Belediye binasının karşı tarafında devam eden yeni yol çalışmalarının bulunduğu alana otomobiliyle giren sürücü Ferhat Ü, yolun bittiğini fark etmedi. Süratli bir şekilde devam eden otomobil yol çalışma alanına uçarak takla attı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Takla atan otomobilden sürücü Ferhat Ü. çevredekilerin yardımı ile hafif yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.