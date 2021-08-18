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Giriş Tarihi: 18.8.2021 13:06

Yüzlerce sahte dolarla yakalandılar

ABBAS ÇAKAR
Yüzlerce sahte dolarla yakalandılar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ellerinde bulunan yüzlerce sahte doları piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, bazı kişilerin ellerinde yüklü miktarda sahte para bulundurduğu ve bunu piyasaya sürmek için çalışmalar yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili olarak teknik ve fiziki takip başlatan Jandarma ekipleri, topladıkları delil ve edindikleri bilgiler doğrultusunda önceki gün Gebze İlçesi Balçık Mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyonda E.B. H.H., C.A. ve A.D. yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinden ve ikametlerinde 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Yüzlerce sahte dolarla yakalandılar
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