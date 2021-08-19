İSKİ planlı su kesintisi listesi ile tam 7 ilçe için uyarı verdi. 18 Ağustos Çarşamba bu akşam belirtilen saatte başlayacak olan kesintinin 11 saat süreceği bildirildi. Bu noktada ise "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde ikamet etmekte olan vatandaşlar kesintiyle ilgili detayları merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre; kesinti bu akşam 22.00'da başlayacak. Peki, Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek, su kesintisi saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte İSKİ duyurusunun detayları...