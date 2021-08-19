Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 15 yaş üstü aşı olabilecek mi, 15 yaş üstü aşı randevusu ne zaman açılacak? Aşı kaç yaşa indi?
Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:55

15 yaş üstü aşı olabilecek mi, 15 yaş üstü aşı randevusu ne zaman açılacak? Aşı kaç yaşa indi?

15 yaş üstü aşı olabilecek mi, 15 yaş üstü aşı randevusu ne zaman açılacak? Aşı kaç yaşa indi?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar, 18 yaş altı gençler ve çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını netleştirdi. Bu açıklamaların ardından anne-babalar, 15 yaş üstü aşı olabilecek mi, aşı randevusu ne zaman açılacak diye araştırmaya koyuldu. Aşı kaç yaşa indi, 15 yaş üstü için aşı zorunlu mu? İşte çocuklar için aşı kararı ve son açıklamalar.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklar için aşı tartışmaları hız kazandı. Okullarda virüs riskini azaltmak amacıyla aşılama yaşı 18 yaşın altına düşürüldü. Bu kararın ardından aşı kaç yaşa indi ve öncelikli gruplar kimler diye merak ediliyor. Milyonlarca veli; 15 yaş üstü aşı olabilecek mi, aşı randevusu ne zaman açılacak diye araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamaları ışığında konuya ilişkin güncel bilgiler.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yüz yüze eğitimde ısrarcı olunduğunu, bu amaçla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Üniversitelere kayıt olan 18 yaşını doldurmamış gençlerin de aşılanacağını bildiren Koca, 15 yaş üzeri gençlerin de aşı hakkından faydalanacağını duyurdu.

AŞILAMA KAÇ YAŞA İNDİ?

Bakan Koca, bu açıklamaların yanı sıra 12 yaş üstü kronik hastalığı olanların da aşı olacağını duyurdu. Ayrıca yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken, ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocukların da veli müracaatı ile aşısı yapılacak.

E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor. Bu aşamada e-Devlet şifresi ile giriş sağlamak da mümkün. Ayrıca giriş ekranındaki üye ol butonundan üyelik oluşturarak giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TELEFON VE SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Telefon ile aşı randevusu almak için ALO 182 hattını kullanabilirsiniz. SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

ASI 0123456789 2222

ARKADAŞINA GÖNDER
15 yaş üstü aşı olabilecek mi, 15 yaş üstü aşı randevusu ne zaman açılacak? Aşı kaç yaşa indi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA