15 yaş üstü aşı olabilecek mi, 15 yaş üstü aşı randevusu ne zaman açılacak? Aşı kaç yaşa indi?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklar için aşı tartışmaları hız kazandı. Okullarda virüs riskini azaltmak amacıyla aşılama yaşı 18 yaşın altına düşürüldü. Bu kararın ardından aşı kaç yaşa indi ve öncelikli gruplar kimler diye merak ediliyor. Milyonlarca veli; 15 yaş üstü aşı olabilecek mi, aşı randevusu ne zaman açılacak diye araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamaları ışığında konuya ilişkin güncel bilgiler.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yüz yüze eğitimde ısrarcı olunduğunu, bu amaçla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Üniversitelere kayıt olan 18 yaşını doldurmamış gençlerin de aşılanacağını bildiren Koca, 15 yaş üzeri gençlerin de aşı hakkından faydalanacağını duyurdu.