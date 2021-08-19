8 yaşındaki Furkan kaza kurbanı: Babanın feryadı yürekleri dağladı

Kaza Aşağı Soku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonun sürücüsü Osman Dayar, seyir halinde giderken bir anda kamyonunun sarsıldığını hissedince, aracın inip kamyonun arka kısmına geçtiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.
8 yaşındaki Furkan Çelik, bisikletiyle birlikte bakkala giderken, bir anda dengesini kaybederek, kamyonun arka lastiklerine düşerek, feci şekilde hayatını kaybetti. Bu anlar çevrede bulunan bir evin kameralarını yansıdı.
Olay yerine gelen baba çocuğunun cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.
Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti, baba olay yerinde sinir krizi geçirdi | Video
Çocuğunun cesedinin başından dakikalarca ayrılmayan baba gözyaşları arasında; "Bırakın beni oğluma sarılmak istiyorum. Furkanım beni bırakıp gidemezsin. Bırakın beni" diyerek feryat etti.