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Giriş Tarihi: 19.8.2021 15:33 Son Güncelleme: 19.8.2021 15:36

8 yaşındaki Furkan kaza kurbanı: Babanın feryadı yürekleri dağladı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
8 yaşındaki Furkan kaza kurbanı: Babanın feryadı yürekleri dağladı

Bolu’da meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki Furkan Çelik, kamyon altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çocuğunun cansız bedenini gören baba Hakan Çelik, sinir krizleri geçirdi. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza Aşağı Soku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonun sürücüsü Osman Dayar, seyir halinde giderken bir anda kamyonunun sarsıldığını hissedince, aracın inip kamyonun arka kısmına geçtiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

8 yaşındaki Furkan Çelik, bisikletiyle birlikte bakkala giderken, bir anda dengesini kaybederek, kamyonun arka lastiklerine düşerek, feci şekilde hayatını kaybetti. Bu anlar çevrede bulunan bir evin kameralarını yansıdı.

Olay yerine gelen baba çocuğunun cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.

Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti, baba olay yerinde sinir krizi geçirdi | Video

Çocuğunun cesedinin başından dakikalarca ayrılmayan baba gözyaşları arasında; "Bırakın beni oğluma sarılmak istiyorum. Furkanım beni bırakıp gidemezsin. Bırakın beni" diyerek feryat etti.

Talihsiz babayı trafik ekipleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Gözaltına altına alınan kamyon şoförü Osman Dayar, ekip otosu içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Olayla silgili soruşturma sürdürülüyor.

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8 yaşındaki Furkan kaza kurbanı: Babanın feryadı yürekleri dağladı
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