8 yaşındaki Furkan kaza kurbanı: Babanın feryadı yürekleri dağladı

Olay yerine gelen baba çocuğunun cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.

Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti, baba olay yerinde sinir krizi geçirdi | Video

Çocuğunun cesedinin başından dakikalarca ayrılmayan baba gözyaşları arasında; "Bırakın beni oğluma sarılmak istiyorum. Furkanım beni bırakıp gidemezsin. Bırakın beni" diyerek feryat etti.