AFAD son dakika geçti: Muğla Datça’da korkutan deprem!

Muğla Datça'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saatler 14.26'yı gösterdiğinde yaşanan sarsıntı yerin 15km derinliğinde gerçekleştirdi. Yaşanan deprem nedeniyle Datça ve çevresinde ufak çaplı panik yaşandı. İşte AFAD'ın depremle ilgili paylaşımı ve son depremler listesi;

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!