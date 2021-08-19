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Giriş Tarihi: 19.8.2021 14:45

AFAD son dakika geçti: Muğla Datça'da korkutan deprem!

AFAD son dakika geçti: Muğla Datça’da korkutan deprem!

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 15 km olduğu belirtilen deprem bölgede ufak çaplı paniğe neden oldu. İşte AFAD'ın Muğla'da yaşanan depreme ilişkin o paylaşımı;

Muğla Datça'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saatler 14.26'yı gösterdiğinde yaşanan sarsıntı yerin 15km derinliğinde gerçekleştirdi. Yaşanan deprem nedeniyle Datça ve çevresinde ufak çaplı panik yaşandı. İşte AFAD'ın depremle ilgili paylaşımı ve son depremler listesi;

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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AFAD son dakika geçti: Muğla Datça'da korkutan deprem!
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