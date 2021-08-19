Ağrı’da eğitim, Hasan Hocaya emanet

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği gerçekleştri. Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hasan Kökrek, yeni görevini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'den teslim aldı. Tekin, göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e çiçek takdim edip iyi dilek ve temennilerde bulunarak başarılar diledi. Eski İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki görevlerinde başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Ķökrek, daha sonra milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile bir araya geldi. Toplantının ardından kurumu gezerek personellerle tanışan İl Milli Eğitim Müdürü Ķökrek, personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

HASAN KÖKREK KİMDİR?

1979 yılında Amasya´da dünya gelen Hasan Kökrek, 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Ankara Üniversitesinde Sosyoloji alanlarında Yüksek Lisans yapan Hasan Kökrek, sırayla müdür yetkililik, Halk Eğitim Müdür Başyardımcılığı, Halk Eğitim Müdürlüğü, Okul Müdürlüğü, Şube Müdür Vekilliği, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Yahşihan ile Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.