Alkollü sürücü dehşet saçtı

Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde 16 kamyonetine alkollü binen sürücü Özcan Ö, Teleferik caddesi üzerinde kontrolü kaybetti. Yoldan çıkarak kaldırıma savrulan kamyonet, o sırada kaldırımda bulunan seyyar satıcıların ve yayaların arasına daldı. Yaşanan kazada kaldırımda bulunan Hakan Aksoy, Rüveyda Pekdoğan ve Züfer Telman isimli vatandaşlar yaralandı. Büyük panik anlarının yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

SÜRÜCÜYÜ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen sürücü Özcan Ö.'yü vatandaşların elinden polis ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Züfer Telman'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler kazaya neden olan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.