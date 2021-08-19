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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Annesinden sonra 16 yaşındaki kız da öldü

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Annesinden sonra 16 yaşındaki kız da öldü
Samsun'da önceki akşam Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde 41 yaşındaki Erkan Aslantürk, evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzeni Ebru Aslantürk'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan Aslantürk yengesi Hacer (52) ile Ebru Aslantürk'e tabancayla kurşun yağdırdı. Hacer Aslantürk olay yerinde hayatını kaybederken, kafasından vurulan Ebru Aslantürk ise ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Ebru Aslantürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli ve 5 çocuk annesi olan Hacer Aslantürk, Terme'nin Emiryusuf Mahallesi'nde bulunan evinin avlusunda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Eşini ve kızını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten İlhami Aslantürk, "Aynı gün eşimi ve kızımı toprağa veriyorum. Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılması için adalete güveniyorum" dedi.
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Annesinden sonra 16 yaşındaki kız da öldü
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