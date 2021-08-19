Arife Öğretmen’in katili felç oldu! Annesi mahkemede konuştu!

'PLATONİK AŞIK DEĞİLDİ'



Sanık Tolga Temur'un yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına felç olan sanık Tolga Temur katılmazken, ailesi ile olayda yaşamını yitiren Arife Nur Sarıoğlu'nun ailesi hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.

Davada Tolga Temur'un anne ve babası ile iş arkadaşlarının da aralarında olduğu 5 kişi tanık olarak dinlendi. Oğlu Tolga Temur ile Arife Nur Sarıoğlu'nun yaklaşık 5 yıl arkadaşlık yaptıklarını iddia eden G.T., "Arife'yi istemeye gidecektik. Babası, oğlumu araştırıp, beğenmişti. Annesi, bizi kafeye çağırdı. 'Oğlunun evi ve arabası var mı?' dedi. 'Hayır' dediğim de ise Arife'nin kolundan tutarak 'O zaman ben size kızımı vermem' diyerek götürdü. Arife ağladı. Sonra, Tolga'yı aramış yeniden buluştular. 1 yıl daha ilişkileri devam etti. Kahramanmaraş'a oğlum çalışmaya gitmişti. Oğlum kesinlikle platonik aşık değildi. 6 yıldır konuşuyorlardı. Evlilik düşünüyorlardı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Tolga Temur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, Şehir Hastanesi'nden sanığın son durumuna dair rapor aldırılmasına, dinlenmeyen tarafların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.