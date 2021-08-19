Aşı olmak zorunlu mu olacak, şu an var mı? Aşı zorunluluğu gelecek mi?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için bekleyiş sürerken toplu alanlarda ve belirli meslek gruplarında aşı zorunluluğu iddiaları gündemdeki yerini aldı. Ülkemizde son dönemde vaka sayısının çok ciddi bir şekilde artış yaşamasıyla beraber konuyla ilgili sorgulamalar da beraberinde araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Aşı olmak zorunlu mu oldu, olacak mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Son açıklama bilindiği üzere Sağlık Bakanı'ndan gelmişti. Peki, Aşı olmak zorunlu mu olacak? İşte detaylar…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısının bu hafta gerçekleşeceği bilinirken henüz gün ve saati açısından resmi bir bilgi bulunmuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir kabine toplantısına başkanlık edecek. Hükümet, Tırmanışa geçen günlük vaka sayılarının durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendirecek. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.
VELİLERE AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?
İşte Bakan Koca'dan yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalar;
Bilim Kurulumuzun başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olabildiği her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Buna rağmen çocuklarımız bir buçuk yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var.
OKULLAR ZAMANINDA AÇILACAK
En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.
Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız.
BİLİM KURULU, EĞİTİMDE UYULMASI GEREKEN KURALLARI BELİRLEDİ
Bu konuda bilim kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Yüksek Öğretim Kurulumuzla istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Fiziki koşulları hazır etmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz.
Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır.
Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.
Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir.