Aşure gününde birlik ve beraberlik masajları verildi

Aşure günü yurt genelinde ikramlarla idrak edildi. Yurdun pek çok yerinde ise Kerbela şehitleri gözyaşlarıyla anıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kerbela acısı acımızdır" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, sel felaketinden etkilenen Kastamonu
'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı. Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram etti.
Küçükçekmece
'de "Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi.
Bağcılar
'da 20 bin kap aşure ikram edildi.
Fatih Kocamustafapaşa
'daki Sümbül Efendi Merkez Tekke Ocağı
'nda da aşure ikramı yapıldı.
Iğdır
'da camilerde bir araya gelen gruplar, siyah elbiseler giyerek kent merkezindeki etkinlik alanına yürüdü.
Ağrı'da da katılımcılar sinezenler eşliğinde sinelerine vurarak gözyaşı döktü.
Kars'ta 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş yapıldı.