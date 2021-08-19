Avcılar’daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın alt katındaki ayakkabı imalathanesinde 7 Ağustos akşam saatlerinde patlama meydana geldi. İlk yapılan değerlendirmelerde patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilirken daha sonra yapılan incelemede patlamanın imalatta kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı tespit edildi.

İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangından sonra patlama olan bina ile bitişiğindeki bir binada kolonların önemli ölçüde zarar gördüğü belirlendi. İki bina için yıkım kararı alındığı kaydedildi.