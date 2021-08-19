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Giriş Tarihi: 19.8.2021 12:04 Son Güncelleme: 19.8.2021 12:04

Başiskele’de korkutan yangın!

ABBAS ÇAKAR
Başiskele’de korkutan yangın!

Kocaeli Başiskele İlçesinde bulunan, 3 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yanan katta bulunan Kur'an-ı Kerim’in ise yanmadığı görüldü

Kocaeli Başiskele İlçesi Damlar Mahallesinde bulunan tripleks bir binada, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Binanın çatı kısmından çıkan alev ve dumanları gören bina sakinleri ve çevrede oturanlar, hemen durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Recep Çakır'a ait olduğu ve içerisinde Pakistan uyruklu Muhammet İslam ile ailesinin kiracı olarak kaldığı eve kısa sürede itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Henüz çıkış nedeni öğrenilemeyen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürürken, çatıda çıkan yangın nedeniyle 2'inci ve 3 'üncü katı hasar gördü. Ekipler yangınlar ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yanan evde bulunan Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü.

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Başiskele’de korkutan yangın!
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