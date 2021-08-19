Başörtülü kızı darp eden karı-kocaya iddianame

Karabağlar'da 22 Temmuz'da yaşanan olayda minibüs şoförü Ramazan Ergün (43) geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'ın diz kapağına çarptı. Yılmaz, o acı ve refleksle tepki gösterdi. Buna sinirlenen Ramazan Ergün ve eşi Yeliz Ergün, tartıştıkları Rabia Yılmaz'a saldırdı. Ramazan Ergün Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı. Ramazan Ergün ile eşi Yeliz Ergün, 'Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti. Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

İDDİANAME 8 GÜNDE HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. 8 gün gibi kısa bir sürede minibüs şoförü Ramazan Ergün ile Yeliz Ergün hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ergün çiftinin "Oro...gerizekalı. Kapalısın diye namuslu musun?' sözleriyle hakaret suçunu işledikleri belirtildi. Ergün çiftinin hakaret suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Ayrıca sanık çiftin 'yaralama' ile 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarını işledikleri belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Yeliz Ergün'ün 'Sen dua et ben özel bir yerde çalışıyorum. Yoksa seni mahvetmiştim' sözleriyle tehdit suçunu işlediği vurgulandı. Sanık Yeliz Ergün'ün 'hakaret', 'kasten yaralama', 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'tehdit' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Eşi Ramazan Ergün'ün ise 'kasten yaralama', 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.