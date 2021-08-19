BİM aktüel ürünlerde okula hazırlık fırsatı indirimleri! BİM aktüel ürünler 20 Ağustos 2021 kataloğunda bu hafta ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta okula hazırlık indirimleri gerek öğrenci gerekse velilerin ilgisini çekiyor. Her hafta teknolojiden ev yaşam kategorisindeki eşyalarla müşterilerini kendi bünyesine çekmeyi başaran zincirin bu haftaki dev indirimleriyle ilgili olarak "20 Ağustos BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?" soruları yanıt aramaya başladı. Not defteri, matara, sırt çantası, kalemlik, çizim seti, renkli fotokopi kağıdı gibi kırtasiye ürünleri Cuma gününden itibaren mağazalarda olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...