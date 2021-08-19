BioNTech ve Sinovac aşıları hangi tür aşı, inaktif mi, mRNA mı? Türkiye’deki aşı türleri: İnaktif aşılar hangileri?

Koronavirüsle mücadele sürecinde, hastalığa karşı bağışıklık kazanmak adına en az 2 doz aşı uygulanmasının etkili olduğu biliniyor. Ülkemizde BioNTech ve Sinovac aşılarıyla virüse karşı bağışıklık oluşturulurken, bu aşılar "BioNTech ve Sinovac aşıları inaktif mi mRNA mı?" sorusuyla araştırılıyor. Türkiye'deki aşı türleri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. İşte mRNA ve inaktif aşılar ve bunların özellikleri.

COVID-19 AŞISI ÇEŞİTLERİ

Bu aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine COVID-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır. Covid-19'la mücadele kapsamında kullanılan aşı çeşitleri şu şekildedir:

•Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar (İnaktif aşılar).

•Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar (Canlı atenüe aşılar).

•Güvenli bir şekilde bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılar.

•Güvenli bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı viral vektör aşıları.

•Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA parçacıklarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan m-RNA ve DNA aşıları.