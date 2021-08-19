Bursa’da alkollü sürücü dehşeti: Ölen yok dimi?

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın altından çıkarılan Telman ile metrelerce savrularak yaralanan Aksoy ve Pekdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan geriye ise yaralıların çevreye dağılan alışveriş torbaları ile eşyaları kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.