Büyükakın,“Marmara bir bütün olarak ele alınmalıdır”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu İstanbul istişare toplantısına katıldı. Farklı siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda İzmit Körfezi Ölçeğinde Sürdürülebilir Çevre Yönetimi başlığında bir sunum gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da müsilaj probleminin sebepleri ve çözüm yolları üzerine bir değerlendirme yaptı. "Temizlik çalışmaları ile şuan müsilajın yüzeyde kalmadığını görüyoruz. Âmâ denizin altında olduğunu biliyoruz" diyerek şunları söyledi: "Küresel ısınma konusu genellikle bizim kontrolümüzde olmayan bir şey deniyor. Ama bizim buna ayrı bir başlık ayırmamız ve bununla ilgili de tedbirler almamız gerektiği açıkça ortadadır. İkincisi evsel kaynaklı atık suların denize deşarj edilmesidir. Öyle ki Marmara Denizi'ne günde dört milyon metreküpü geçen atık su deşarjı yapılıyor" dedi.

YETERLİ GÖRMÜYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Marmara Denizi'ne komşu kentlerin oluşturduğu bu atık suların yüzde elli üçü sadece ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılıyor. Buranın altını çizerek söylüyorum, ön arıtma denilen uygulama Marmara Denizi'ne atık sular arıtılmadan deşarj yapılmasıdır. Kocaeli olarak biyolojik arıtmayı bile biz yeterli arıtma olarak görmüyoruz.

MERCEK ALTINA ALINMALI

Sanayi faaliyetlerin de yine benzer şekilde Marmara Denizi'nde ciddi kirlilik etkisi oluşturduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Özellikle Ergene ve Susurluk Havzası açısından bu mesele mercek altına alınmalıdır. Zirai faaliyetler buradaki hatalı sulama ve gübreleme faaliyetleriyle onların yüzey suları ile denize ulaşmasının kesinlikle mercek altına alınması gerekiyor. Diğer bir taraftan özellikle de kıyı yapılarının limanlar, iskeleler, tersaneler gibi tesislerin de mercek altına mutlaka alınmalıdır. Bunun yanı sıra gemi trafiği çok az konuşulan bir başlık olmasına karşın gemi trafiği de mutlaka değerlendirilmelidir. Dışsal faktörler diye ifade edebileceğimiz mesela Tuna Nehri gibi suların da bu değerlendirme içerisinde olması da gerekmektedir." diye konuştu.

BU SORUN ORTAK ÜRÜNÜMÜZ

Büyükakın, müsilaj sorunu üzerine değerlendirmesine şu şekilde devam etti: "Bir kısmı Çevre Bakanlığı bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı, Bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer bir taraftan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, hatta Dışişleri Bakanlığımızı ilgilendiren tabi bunun yanında belediyeleri de çok yakından ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız. Gelinen bu son nokta itibariyle, eski fikirleri ve yaklaşımları yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bu sorun aslına bakarsanız ne kadar geriye giderseniz gidin bizim ortak ürünümüzdür. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum" dedi. Konuşmasında "Yeniden düşünmemiz gerekir derken iş yapmak için kafa yapımızı da gözden geçirmeliyiz" diyen Başkan Büyükakın, şunları dile getirdi: "Yapılması gereken çok önemli şeylerden bir tanesi de birlikte çalışmaktır. Ve birlikte çalışmak zorundayız. Yani Marmara'nın bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Yani bütüncül yaklaşımı gözden kaçırdığımız da biz yine bir şeyleri eksik yapacağız. Peki ne yapacağız? Aslında ne yapacağımızı da biliyoruz. Yani bu komisyon toplanmamış olsaydı daha önceki çalışmalar yapılmamış olsaydı da aslında tek tek su kanal idareleri veya belediyeler veya diğer ilgili organlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Peki niye yapmıyorlar. Az önceki konuşmalarda da ortaya çıktı. Bu projelerin finansal olarak ele alınması, desteklenmesi, parasal katkının yapılması gereğidir."

YENİ PROBLEMLERİMİZ VAR

"Geçmiş kırk yıl, elli yıl veya daha yakın dönemlerde dünyada çevresel hassasiyetlerimiz bu kadar ileri düzeyde değildi." Hatırlatması yaparak konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, "O zaman küresel ısınmadan söz etmiyorduk. Ama bugün de yeni problemlerimiz var. Ancak kendi imkânlarımız var. Müsilaj ile mücadelede şimdi yapılacak şey bellidir. Bu da ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapılmasıdır. Artık biyolojik arıtmayı da yeterli görmüyoruz. Ancak yapılamamasının da farklı sebeplerinin de olduğunu da çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu. Havza yönetimi olarak Marmara'nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin de altını çizen Başkan Büyükakın, "Bu komisyon raporuna da kayda girerse bence çok hayırlı bir şey yapılmış olur. Marmara'nın ve buna benzer diğer havzaların bir üst ölçekte değerlendirilmesi gerekiyor. Son olarak yine eylem planında da geçen hususlardan bir tanesi de Marmara Denizi'nin hassas bölge ilan edilmesi ile ilgiliydi. Bu bölgenin hassas bölge ilan edilmesi hangi bölgede hangi standartlarının uygulanacağı da mutlaka dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

FOTO

KOC-MUSILAJ: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Marmara bir bütün olarak ele alınmalıdır. .Bu sorunun çözümünde hep birlikte çalışmak zorundayız" dedi.

Büyükakın,"Marmara bir bütün olarak ele alınmalıdır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonunun İstanbul 'da gerçekleştirdiği istişare toplantısında konuşan Marmar Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Marmara bir bütün olarak ele alınmalıdır. .Bu sorunun çözümünde hep birlikte çalışmak zorundayız" dedi.

Abbas ÇAKAR



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu İstanbul istişare toplantısına katıldı. Farklı siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda İzmit Körfezi Ölçeğinde Sürdürülebilir Çevre Yönetimi başlığında bir sunum gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da müsilaj probleminin sebepleri ve çözüm yolları üzerine bir değerlendirme yaptı. "Temizlik çalışmaları ile şuan müsilajın yüzeyde kalmadığını görüyoruz. Âmâ denizin altında olduğunu biliyoruz" diyerek şunları söyledi: "Küresel ısınma konusu genellikle bizim kontrolümüzde olmayan bir şey deniyor. Ama bizim buna ayrı bir başlık ayırmamız ve bununla ilgili de tedbirler almamız gerektiği açıkça ortadadır. İkincisi evsel kaynaklı atık suların denize deşarj edilmesidir. Öyle ki Marmara Denizi'ne günde dört milyon metreküpü geçen atık su deşarjı yapılıyor" dedi.

YETERLİ GÖRMÜYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Marmara Denizi'ne komşu kentlerin oluşturduğu bu atık suların yüzde elli üçü sadece ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılıyor. Buranın altını çizerek söylüyorum, ön arıtma denilen uygulama Marmara Denizi'ne atık sular arıtılmadan deşarj yapılmasıdır. Kocaeli olarak biyolojik arıtmayı bile biz yeterli arıtma olarak görmüyoruz.

MERCEK ALTINA ALINMALI

Sanayi faaliyetlerin de yine benzer şekilde Marmara Denizi'nde ciddi kirlilik etkisi oluşturduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Özellikle Ergene ve Susurluk Havzası açısından bu mesele mercek altına alınmalıdır. Zirai faaliyetler buradaki hatalı sulama ve gübreleme faaliyetleriyle onların yüzey suları ile denize ulaşmasının kesinlikle mercek altına alınması gerekiyor. Diğer bir taraftan özellikle de kıyı yapılarının limanlar, iskeleler, tersaneler gibi tesislerin de mercek altına mutlaka alınmalıdır. Bunun yanı sıra gemi trafiği çok az konuşulan bir başlık olmasına karşın gemi trafiği de mutlaka değerlendirilmelidir. Dışsal faktörler diye ifade edebileceğimiz mesela Tuna Nehri gibi suların da bu değerlendirme içerisinde olması da gerekmektedir." diye konuştu.

BU SORUN ORTAK ÜRÜNÜMÜZ

Büyükakın, müsilaj sorunu üzerine değerlendirmesine şu şekilde devam etti: "Bir kısmı Çevre Bakanlığı bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı, Bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer bir taraftan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, hatta Dışişleri Bakanlığımızı ilgilendiren tabi bunun yanında belediyeleri de çok yakından ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız. Gelinen bu son nokta itibariyle, eski fikirleri ve yaklaşımları yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bu sorun aslına bakarsanız ne kadar geriye giderseniz gidin bizim ortak ürünümüzdür. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum" dedi. Konuşmasında "Yeniden düşünmemiz gerekir derken iş yapmak için kafa yapımızı da gözden geçirmeliyiz" diyen Başkan Büyükakın, şunları dile getirdi: "Yapılması gereken çok önemli şeylerden bir tanesi de birlikte çalışmaktır. Ve birlikte çalışmak zorundayız. Yani Marmara'nın bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Yani bütüncül yaklaşımı gözden kaçırdığımız da biz yine bir şeyleri eksik yapacağız. Peki ne yapacağız? Aslında ne yapacağımızı da biliyoruz. Yani bu komisyon toplanmamış olsaydı daha önceki çalışmalar yapılmamış olsaydı da aslında tek tek su kanal idareleri veya belediyeler veya diğer ilgili organlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Peki niye yapmıyorlar. Az önceki konuşmalarda da ortaya çıktı. Bu projelerin finansal olarak ele alınması, desteklenmesi, parasal katkının yapılması gereğidir."

YENİ PROBLEMLERİMİZ VAR

"Geçmiş kırk yıl, elli yıl veya daha yakın dönemlerde dünyada çevresel hassasiyetlerimiz bu kadar ileri düzeyde değildi." Hatırlatması yaparak konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, "O zaman küresel ısınmadan söz etmiyorduk. Ama bugün de yeni problemlerimiz var. Ancak kendi imkânlarımız var. Müsilaj ile mücadelede şimdi yapılacak şey bellidir. Bu da ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapılmasıdır. Artık biyolojik arıtmayı da yeterli görmüyoruz. Ancak yapılamamasının da farklı sebeplerinin de olduğunu da çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu. Havza yönetimi olarak Marmara'nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin de altını çizen Başkan Büyükakın, "Bu komisyon raporuna da kayda girerse bence çok hayırlı bir şey yapılmış olur. Marmara'nın ve buna benzer diğer havzaların bir üst ölçekte değerlendirilmesi gerekiyor. Son olarak yine eylem planında da geçen hususlardan bir tanesi de Marmara Denizi'nin hassas bölge ilan edilmesi ile ilgiliydi. Bu bölgenin hassas bölge ilan edilmesi hangi bölgede hangi standartlarının uygulanacağı da mutlaka dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

FOTO

KOC-MUSILAJ: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Marmara bir bütün olarak ele alınmalıdır. .Bu sorunun çözümünde hep birlikte çalışmak zorundayız" dedi.