Caddede çalıntı motosiklet kovalamacası polisten kaçamadı

Olay gece Bolu'nun İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşandı. E.E. isimli vatandaşın çalıntı motosiklet kullandığı ihbarını alan trafik motor, yunus ve Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, plakası olmayan motosiklet takibine çıktı. Plakasız motosiklet sürücü cadde üzerinde bulunarak takibe alındı. Polislerin takibini fark eden sürücü kaçmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı.

Hırsızlık Bürosu ekipleri motorun şase ve motor numarasının silindiğini ve çalıntı olduğu tespit ettikten sonra sürücü E.E. gözaltına alındı. E.E., motorunun çalıntı olduğunu bilmediğini ve bir hafta önce satın aldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.