Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Caddede çalıntı motosiklet kovalamacası polisten kaçamadı
Giriş Tarihi: 19.8.2021 10:47

Caddede çalıntı motosiklet kovalamacası polisten kaçamadı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Caddede çalıntı motosiklet kovalamacası polisten kaçamadı

Bolu’nun İzzet Baysal Caddesi üzerinde çalıntı motosikletle sürüş yapan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Sürücü, trafik motosiklet, yunus ve hırsızlık bürosu ekipleri arasında heyecanlı dakikalar yaşandı.

Olay gece Bolu'nun İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşandı. E.E. isimli vatandaşın çalıntı motosiklet kullandığı ihbarını alan trafik motor, yunus ve Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, plakası olmayan motosiklet takibine çıktı. Plakasız motosiklet sürücü cadde üzerinde bulunarak takibe alındı. Polislerin takibini fark eden sürücü kaçmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı.

Hırsızlık Bürosu ekipleri motorun şase ve motor numarasının silindiğini ve çalıntı olduğu tespit ettikten sonra sürücü E.E. gözaltına alındı. E.E., motorunun çalıntı olduğunu bilmediğini ve bir hafta önce satın aldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Caddede çalıntı motosiklet kovalamacası polisten kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA