Çanakkale’de CHP’nin polemiği bitmiyor

"PANTOLONUNU ZOR ÇEKİYOR"

Basın toplantısının tam bir fiyasko olduğunu söyleyen eski Belediye Başkanı Mutan, "Deniz bitti, trollerine söyle saldırsınlar. Pantolonu zor çekiyor, 7 yıldır bir belediye binası bitmedi. Bugünkü basın toplantı tam bir film ve fiyasko. Zavallı. Bu toplantı ne bayan ne de bay Ünüvar içindi. Kendi durumunu kurtarmaya çalışıyorsun. Zavallı insanları kullanma. Bir de bu konuları neden basında paylaşıyorsun? Hadi sen çok parti ne uyan birisisin, danışma kurullarında konuşsana. Zavallı, sen genel başkan yardımcısından büyük müsün? Genel merkez örgüt değil mi? Senin belediyen mi örgüt? Allah şaşırtmasın devam et yolun nereye çıkıyor göreceksin." diye konuştu.

"ARTIK TACA ÇIKTIN"

"Çanakkale babanın çiftliği mi?" diyen Mutan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çanakkale'de siyaseti dizayn etmeye çalışıyor ya böyle bir ahlaksızlık yok. Yeter ayıp yeter. Ota b.ka konuşan. Konuştukça karıştıran karıştırdıkça batan adam. Ota b.ka bastın. Etrafa sıçrattın. Genel merkeze tu k.ka demişsin. Sen baş tacı ettin. Oyun dışı kaldın. Artık taca çıktın. Farkında mısın. Siyasi olarak kimlerle kırıştırdığınızı biliyorum, yolunuz açık olsun. Daha önce de kimlerle kırıştırdığınızı daha öncekiler biliyor. Onlar da bir konuşsa diye bekliyorum ama bundan sonraki süreç sizler için daha zor olacak."