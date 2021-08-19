Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

İslamiyette büyük önem taşıyan Cuma gününün manevi huzuruyla milyonlarca vatandaş akşam saatlerinden itibaren sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dilemeye başladı. En güzel resimli Cuma Mesajları araştırmaları bu kapsamda başladı. Gerek sosyal medyada gerekse çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşım yapmak isteyen kişiler için sabah.com.tr olarak en güzel, anlamlı, dualı, hadisli ve ayetli resimli Cuma mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte 20 Ağustos 2021 Kısa, uzun, en güzel, anlamlı ve farklı Cuma mesajları sözleri…
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.