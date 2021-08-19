Dr. Nedim Uzun: Devlete olan güveni zayıflatmaya yönelik kampanya yürütülüyor!

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR BU SÜRECE UYUM SAĞLADI"

Hekim Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Nedim Uzun: "Genel hatlarıyla baktığımız zaman Türkiye'de pandemi süreci başarılı olarak yürütülen ülkeler arasında. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi de pandeminin başından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim kurulu ve bu sürecin bu kurul üzerinden yönetilmiş olmasıdır. Türkiye'de eski zamanlara baktığımızda böyle bir süreç hiçbir zaman bilim kurulu oluşturularak yönetilmedi. Türkiye'de insanlar bu sürece uyum sağladı. Pandemi kurallarına uyum yüzde yüz olmasa da kurallara uyan bir toplum olmadığımız halde, işin temelinde bilim kurulunun oluşturulması, bu sürecin bilim kurulu üzerinden yönetilmiş olması halk üzerinde de ciddi bir kabul gördü. Kurallar da beklenin üzerinde uygulandı." diyerek sözlerine şöyle devam etti.

"PANDEMİ İDEOLOJİK ARAÇ HALİNE GETİRİLİYOR"

Dr. Nedim Uzun, devlete olan güveni zayıflatmaya yönelik kampanya yürütüldüğünü belirterek: "Bazı kişiler krizi fırsata çevirme derdinde. Bütün dünya bir salgın sürecinde, bu süreçte doğru ya da yanlış yapılanlar var. Her şey yanlış, ölüyoruz demek doğru değildir. Pandemi ideolojik araç haline getiriliyor. İnsanların üzerinde korku oluşturuluyor. Devlete olan güveni zayıflatmaya yönelik kampanya yürütülüyor. Üzerine bir de korku salgınıyla gidiliyor." dedi.