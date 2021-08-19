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Giriş Tarihi: 19.8.2021 12:04

Düğün bahşişiyle vatandaşa çay ısmarladı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Düğün bahşişiyle vatandaşa çay ısmarladı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmetlerini incelediği yerden geçen düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı. “Güzel adetlerimizi sürdürmek gerekir” diyen Helvacıoğlu aldığı bahşişle çevredeki vatandaşlara çay ısmarladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmetlerini incelediği yerden geçen düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı. "Güzel adetlerimizi sürdürmek gerekir" diyen Helvacıoğlu aldığı bahşişle çevredeki vatandaşlara çay ısmarladı.

Helvacıoğlu, Melis ve Ahmet çiftinin düğün öncesi düzenlediği araçlı düğün konvoyunun önünü kestiği sırada beraberindekiler Başkan Helvacıoğlu'nun bu sıra dışı davranışını fotoğrafladı. Helvacıoğlu kişisel twitter hesabından fotoğrafları "Düğün konvoyunu kestik, damat beyden bahşişi kaptık. Melis ve Ahmet'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güzel adetlerimizi sürdürmek, nesilden nesile aktarmak gerek" mesajıyla paylaştı.

BAŞİŞLE VATANDAŞA ÇAY ISMARLADI

Başkan Helvacıoğlu, belediye hizmetlerini denetlediği sırada geçen düğün konvoyunun önünü keserek aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladığını yine sosyal medya mesajında belirtti.

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Düğün bahşişiyle vatandaşa çay ısmarladı
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