Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un biyografisi, boyu ve kilosu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Ebrar Karakurt; 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında 26 sayı yaparak maça damga vurdu. Gruptaki ilk maçta Romanya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları arasında Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla ön plana çıktı. Voleybol kariyeri yönünden incelenen yetenekli smaçörün hayatı, boyu, kilosu merak edilenlerin başında geliyor. İşte Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un biyografisi ve kariyeri.
EBRAR KARAKURT KİMDİR?
Ebrar Karakurt 17 Ocak 2000 doğumlu Türk voleybolcudur. 21 yaşındaki milli voleybolcu, Pasör çaprazı olarak oynamaktadır. Aslen Balıkesirli olduğu bilinen Karakurt'un bir erkek kardeşi vardır.
Boyu: 1,96 m
Kilosu: 72 kg
Smaç yüksekliği: 321 cm
Blok yüksekliği: 310 cm
EBRAR KARAKURT KARİYERİ
Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı. 2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur. 2021 Mayıs ayı itibariyle Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. İtalya liginin takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.