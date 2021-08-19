En acı pişmanlık

Koronavirüsle mücadelede en etkili silah aşı. Ancak aşı olmayı reddedenler bu katil virüse karşı aşısız savaşabileceklerini sanıyor. Aşıyı reddeden ve koronadan ölen Murat Özcan
(51) da onlardan biriydi. Kuzeni Nişantaşı Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Nijerya
Arik Aid Havayolu Şirketi Genel Müdürü olan Özcan'ı kaybedince yıkıldı. Ökten Ttwitter'da "Kardeşim 51 yaşındaydı. Hayatı hep zorluklarla savaşarak geçti. Avusturalya
'ya cebinde 100 dolarla gidip pilot oldu. Nijerya havayollarının genel müdürü oldu. Aşı olmadı. Korona ile de savaşırım zannetti. Dün hayatını kaybetti. Korona savaşçı dinlemiyor" dedi. Bu uyarı niteliği taşıyan mesajına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
yanıt vererek "Zeynep Hanım
, başınız sağ olsun. Yaptığınız uyarı için sağlık çalışanları size minnettar" ifadelerini kullandı. Özcan'ın cenazesi bugün Türkiye'de olacak. Kardeşim dediği kuzeninin ölümüyle sarsılan Ökten, öncesinde SABAH'a içini döktü:
EŞİ ÖLÜNCE AŞI OLDU
Bu hastalığın çaresi aşı. Aşıyla korunulacak bir şeyde nasıl aşısını yaptırmaz. Üstelik bulaşıcı hastalıkların yoğun yaşandığı bir ülke Nijerya. Türkiye sağlık sistemi çok güçlü. Kendi vatandaşlarını almak için uçak kaldıran bir ülke. Aşıyı reddetmiş, bari yardım çığlığı atsaydı da ülkemiz özel uçakla onu oradan alırdı. Murat yaşardı.
Geçen hafta Güney Afrika
'dan ailesinin yanından Nijerya'ya dönmüş. Hastalanmış ve geçici bir şey diye düşünmüş. 5 gün evde yatmış. Sonra hastaneye kaldırılmış. 16 Ağustos gecesi de ölmüş. Aşı olmaya gerek yok demiş eşine, çevresine. Aşısı olan bir hastalıktan Murat'ın ölmesini kabul edemiyorum. Tamam Ebola'nın aşısı yok ama koronanın vardı. İçim yanıyor.
Eşi Aynur'un ve oğlu Tarık Efe
'nin (14) PCR testleri negatif çıktı. Aynur da aşı olmak istemiyordu. Fakat eşini kaybedince ilk işi aşı olmak oldu. İki teyzem de 90 yaşında. Aşılarını oldular. Sonra koronavirüse yakalandılar. Ama öyle hafif geçirdiler ki aşı oldukları için... Aşı olmayan arkadaşlarımı tek tek aradım. Hâlâ aşı olmamak için inat edenler var. Lütfen aşınızı olun.