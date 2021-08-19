En acı pişmanlık

SAĞLIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ, MURAT'I ÖZEL UÇAKLA ALIRDI

Kardeşim dediği kuzeni Murat Özcan'ın ölüm haberiyle yıkılan Prof. Dr. Zeynep Ökten SABAH'a içini döktü : Nasıl ya inanamıyorum. Bu hastalığın çaresi aşı. Aşıyla korunulacak bir şey de nasıl aşısını yaptırmaz. Üstelik bulaşıcı hastalıkların yoğun yaşandığı bir ülke Nijerya. İnanamıyorum, aklım almıyor. Üstelik Türkiye sağlık sistemi çok güçlü. Kendi vatandaşlarını almak için uçak kaldıran bir ülke. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, Türkiye uçağını kaldırdı ve vatandaşını tedavi için ülkesine getirdi. Türk doktorları çok başarılı, Aşıyı reddetmiş, bari yardım çığlığı atsaydı da ülkemiz özel uçakla onu oradan alırdı. Murat yaşardı."