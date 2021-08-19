Erzurum’da ciritçi ölümden döndü!

Evli ve 3 çocuk babası İsa Yılmaz bu gibi kazaların maçlarda sıkça yaşandığını belirterek, "Pandemi nedeniyle federasyon cirit müsabakalarını başlatmadı. Biz de kendi aramızda oynuyoruz. Ata sporunu bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Attan düşme her sporcunun başına gelir. Bir daha yerden kalkıp alkışlar arasında ata bineriz" diye konuştu.