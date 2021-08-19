Estetik cerrah hakkında izinsiz görüntü şikâyeti

Fazla kilolarını verdikten sonra sarkan derilerinden kurtulmak için ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur
'a başvuran İstanbul Üniversitesi
'nde öğretim görevlisi olarak çalışan doktor Aslıhan Utku
, vücuduna takılan büyük silikonlar nedeniyle zor günler geçirdi. Bulimia nervosa
(Aşırı yemek yemekten doğan iştahsızlık) hastalığı oluşan Utku'nun vücudunda deri sarkmaları meydana geldi. Bu nedenle Cihantimur'a başvuran kadın ameliyat oldu.Vücudu baştan yapılan kadının bu anları videoyla kaydedildi. Vücuduna takılan 500 CC'lik silikonlar sonrası kadının sırtında aşırı yük binmesinden dolayı sorunlar çıkmaya başladı. Utku çekilen videolarını özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gördü. Ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerinin yayınlandığını gören Utku, fiziksel rahatsızlıklarıyla birlikte manevi olarak çöküşe geçti. Tazminat davası açmadan hemen önce kanun gereği arabulucuya başvuran Utku, görüntülerinin sosyal medya ve video kanallarından kaldırılmasını istedi. Görüntülerinin sadece Türkiye
'de yayınlanmadığını öğrenen Utku, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na suç duyurusunda bulundu. Görüntülerinin izinsiz kullanılarak, psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ileri süren akademisyenin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.