Estetik cerrah hakkında izinsiz görüntü şikâyeti

İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Doktor Aslıhan Utku, çok kiloluydu. Bir süre sonra kilosunu kontrol altına almak istemeyen genç akademisyende Bulimia Nervosa( Aşırı yemek yemekten doğan iştahsızlık) hastalığı oluştu. Hastalık sonrası Utku'nun vücudunda deri sarkmalar meydana geldi. Bu nedenle Doktor Bülent Cihatimur'a başvuran genç kadın, ameliyat oldu.