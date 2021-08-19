Fatih’te değnekçilere suçüstü: Polisten para istediler!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Fatih Işıltı Sokak üzerinde yaptıkları seyir halindeki denetimler kapsamında, sivil ekip araçlarını sokak üzerine park etmek istedi. Bu sırada yanlarına gelen iki kişi, park edebilmeleri için sokak üzerinde yer göstererek 30 lira ücret talep etti. Değnekçilik yaptığı tespit edilen H.D. ile C.B., isimli kişiler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.