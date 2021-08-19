‘Gencim’ deyip aşı olmadı şimdi yoğun bakımda

Yoğun bakımdan ölüme kadar giden süreçte hastaneye yatan birçok korona hastası pişmanlıklarını dile getirdi. O hastalardan 36 yaşındaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Emrah Koç
da eşi ve çocuğu ile birlikte koronaya yakalandı. Koç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sosyal medya ve çevresindeki vatandaşların yorumları nedeniyle aşı olmayı hep ertelediğini ifade eden Koç, hastalıkla yüzleştiğinde büyük pişmanlık yaşadı. Koç, genç oluşundan dolayı kendine bir şey olmayacağını düşündüğünü belirtirken yaşadığı zorlu süreç sonrası hastane odasından aşı olmayan kişilere seslendi: "Aşısızların pandemisi diyorlar. Doğru bir tespit. Salgını çok ciddiye almaları tavsiyesinde bulunuyorum." Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Arslan Çoban, "Aşı olmayanlar, aşı olmama özgürlüğünü kullanırken diğer insanların hastalanmama özgürlüğünü tehdit ettiklerini düşünmeleri lazım" dedi. İHA
FAHRETTİN KOCA: EMİN OLUN VİRÜSE KARŞI YİĞİTLİK OLMAZ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları kaydetti:
Bilim Kurulumuz, okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız
ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz.
Son günlerde temelsiz bir cesaret ile hareket edenlerimiz var. Eskiden atalarımız soğuk havada ince elbiseler giyen gençlere "Soğuğa yiğitlik olmaz" derdi. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz.
Sizleri ön sonuçlar hakkında bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iy i korumayı sağladığını paylaşmıştım. Anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA
aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. Burak Erdem ÇELİK
/ ANKARA