Gençlerin sayısı giderek artıyor

Ankara Şehir Hastanesi
Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuran genç hastaların oranının yaşlılara göre daha fazla olduğunu söyledi. Oğuztürk, "Acil servise başvuran hastalar içinde yoğun bakım ve servise yatırdığımız genç hastalar var. Bunlara sorduğumuz zaman maalesef eksik doz aşıları olduğunu görüyoruz. Birinci dozdan sonra ikinci dozu yaptırmayan hastalarımız var veya hiç aşı yaptırmayanların olduğunu görüyoruz. Ben, klinik olarak kendi gördüklerime istinaden net olarak söyleyebilirim ki iki doz aşı yaptırıp da yoğun bakıma yatırdığım genç hasta şu an itibarıyla yok" dedi. AA