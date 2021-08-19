Gençlik parkı direnişi sürüyor

Eyüpsultan Yeşilpınar'da oturan vatandaşlar, İBB'nin parkı yıkmak için girişimde bulunacağını gerekçesiyle eylemlerine kaldığı yerden devam etmeye karar verdi. Parka çadırlarını kuran vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu. Yeşil alanın yok olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten vatandaşlar, İBB'nin mahkemeden gelen kararı beklemesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde toplanan bin imzayla İstanbul Bölge İdari Mahkemesi
'ne giden 40 mahalleli, parklarının yıkılmaması için dava açmıştı.
'BEKLİYOR OLACAĞIZ'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun da katıldığı Eyüpsultan Yeşilpınar'daki kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde arbede oluşmuştu. Çıkan arbedede Ayşe Topçu
'nun kolu kırılmıştı. O günden bu yana Gençlik Parkı
'nın simge ismi olan Topçu son durumu SABAH'a anlattı. Mücadelelerine yılmadan devam edeceklerini belirten Topçu şunları söyledi: "Biz parkımızın mücadelesini veriyoruz, parkımızı yıktırmayacağız. Herhalde bize yan tarafa havuzlu küçük bir park yapmışlar, 'Halk Parkı' adında ama kesinlikle bizim değil sitenin parkı. Biz bu parkımızı istiyoruz. Çünkü burası deprem toplanma alanımız ve deprem toplanma alanımızı asla yıktırmayacağız. Bugün yıkım ekibi buraya geleceklermiş, biz mücadelemizi vereceğiz. Burada çadırlarımızı da kurduk, çoluk çocuk hepimiz buradayız. Günlerce de gelmeseler biz günlerce burada bekliyor olacağız."
Şerif CAN-Emir YÜCEL /
SABAH