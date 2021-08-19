Hatay’da silah ve tarihi eser kaçakçılığı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde A.Ç. isimli şahsın Suriye sınırında silah ve tarihi eser kaçakçılığı bilgisine ulaştı. İstihbari çalışmalarını daha da derinleştiren KOM ekipleri, Altınözü'ne bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde Süreyi Sınır duvarının üzerinden Suriye Uyruklu şahıslar vasıtasıyla geçirilen silah ve tarihi eserleri aracıyla Rayhanlı'ya götüreceği istihbaratını da aldı. Konuyla ilgili Reyhanla İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yürüten, KOM ekipleri , A.Ç. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 7 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 48 adet Roma Hellenistik dönemine ait bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç. isimli şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.