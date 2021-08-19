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Giriş Tarihi: 19.8.2021 16:38

Hatay’da silah ve tarihi eser kaçakçılığı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da silah ve tarihi eser kaçakçılığı

Hatay’da silah ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahsın kullandığı araçta yapılan aramada Suriye sınırından geçirildiği tespit edilen 7 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 48 adet Roma Hellenistik dönemine ait olduğu belirlenen sikke bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde A.Ç. isimli şahsın Suriye sınırında silah ve tarihi eser kaçakçılığı bilgisine ulaştı. İstihbari çalışmalarını daha da derinleştiren KOM ekipleri, Altınözü'ne bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde Süreyi Sınır duvarının üzerinden Suriye Uyruklu şahıslar vasıtasıyla geçirilen silah ve tarihi eserleri aracıyla Rayhanlı'ya götüreceği istihbaratını da aldı. Konuyla ilgili Reyhanla İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yürüten, KOM ekipleri , A.Ç. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 7 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 48 adet Roma Hellenistik dönemine ait bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç. isimli şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hatay’da silah ve tarihi eser kaçakçılığı
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