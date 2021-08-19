HDP’lilerden çirkin tahrik

Çocuklarını PKK terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sivil eylemleri devam ediyor.

Ağrı'da HDP il binası önünde eylem yapmak isteyen Diyarbakır Anneleri grubu sabah saatlerinde il binası önünde toplandı. 11 kişilik grup ellerinde Türk bayrakları ile basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamanın yapılma zamanı gelinde HDP Ağrı İl Binasından, aileleri tahrik edici eylemler yapıldı. İl binasından yüksek sesle parti müzikleri açan HDP'liler çatı katından ise HDP bayrakları sallayarak, grubu tahrik etti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı binada bir vatandaş HDP binasına saldırmak istedi. Tahrik sonucu binaya yönelen vatandaş, polisler tarafından sakinleştirildi.