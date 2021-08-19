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Giriş Tarihi: 19.8.2021 13:01

HDP’lilerden çirkin tahrik

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HDP’lilerden çirkin tahrik

Ağrı HDP İl Binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen Diyarbakır Anneleri, HDP’lilerin tahrikine maruz kaldı. Binadan müzik açan HDP’liler ellerinde bayraktarlarla grubu tahrik etti.

Çocuklarını PKK terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sivil eylemleri devam ediyor.

Ağrı'da HDP il binası önünde eylem yapmak isteyen Diyarbakır Anneleri grubu sabah saatlerinde il binası önünde toplandı. 11 kişilik grup ellerinde Türk bayrakları ile basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamanın yapılma zamanı gelinde HDP Ağrı İl Binasından, aileleri tahrik edici eylemler yapıldı. İl binasından yüksek sesle parti müzikleri açan HDP'liler çatı katından ise HDP bayrakları sallayarak, grubu tahrik etti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı binada bir vatandaş HDP binasına saldırmak istedi. Tahrik sonucu binaya yönelen vatandaş, polisler tarafından sakinleştirildi.

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HDP’lilerden çirkin tahrik
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