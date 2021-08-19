‘İBB, 2 yıldır çalıştaydan başka bir şey yapmadı’

İSTANBUL Esenler
'de önceki gün 15 Temmuz Millet Bahçesi
'nde ilk teslim edilecek 531 konutun kura çekiliş töreni yapıldı. Eski Metris Kışlası
'nın olduğu askeri alanda yer alan Esenler Rezerv Yapı Alanı
1. Etap 1. Kısım'da bulunan depreme dayanıklı konutlar, ilçede riskli binalarda oturan hak sahiplerine kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde veriliyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
"İBB deprem konusunda laf değil, iş yapmalı. 2 yılda tek yaptığı şey çalıştay olan İBB'ye sormak istiyorum. Acil yıkılması gereken binalar var. Bugüne kadar hangi adımı attınız? İBB milletin geleceğiyle oynamak yerine hızla sağlam konut yapmalı. Ama bakıyoruz ki İBB'nin en düşük bütçesi kentsel dönüşüme ayrılmış. Bu konudaki ciddi çalışmaları yine AK Parti
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yapıyor" dedi.