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Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:56 Son Güncelleme: 19.8.2021 10:08

İBB Gençlik Parkı'nı yıkıyor! Vatandaşlar direniyor

Şerif Can Şerif Can
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
İBB Gençlik Parkı’nı yıkıyor! Vatandaşlar direniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkıyor. Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkıyor. Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.

İBB, Gençlik Parkı'nı yıkıyor, mahalleli direniyor | Video



Yıkıma karşı çıkan mahalleli, yaşanan durum karşısında çaresiz kaldıklarını İBB'nin usulsüz yıkımına son vermesini istedi.



Yeliz Budak: "1 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Burada dolaşıp nefes alıyordum. Burası deprem toplanma alanı. Burayı yıkarak ne yapmaya çalışıyorlar.



Yazık günah. Mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Deprem olduğunda binalar altında kaldığımız bunun hesabını kim verecek.

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İBB Gençlik Parkı'nı yıkıyor! Vatandaşlar direniyor
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