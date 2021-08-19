İBB hayvan bakımevinde skandal görüntüler

İSTANBUL Tuzla
'da 2018 yılında hizmete giren Teperören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi
ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda, telef olan kedi ve köpeklerin toplu bir şekilde gömülme görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler infial uyandırdı. Tuzla Tepeören'de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü. Basın mensuplarının bölgeye gelmesi üzerine İBB'ye ait iş makineleri hızla bölgeden kaçtı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan duruma tepki gösterdi. Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm ve merak ediyorum. Barınaktaki birçok kedi ve köpek neden katledildi?" ifadelerini kullandı. Köşeye sıkışan İBB yetkilileri ise soruşturma açmak zorunda kaldı.