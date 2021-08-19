İnaktif ve mRNA aşısı nedir, farkları ne? İnaktif aşı ne demek, mRNA aşısı ne demek? Aşıların koruyuculuk oranı ve farkları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların gündemindeki soruları yanıtlayarak "İnaktif ve mRNA aşısı nedir, farkları ne?" sorusuna ilişkin bilinmezleri ortadan kaldırdı. İnaktif aşı ve mRNA aşısı ne demek, koruyuculuk oranı ve farklı neler? İşte bu aşıların tanımı, incelemesi ve kıyaslaması.

COVID-19 AŞISI ÇEŞİTLERİ

Bu aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine COVID-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır. Covid-19'la mücadele kapsamında kullanılan aşı çeşitleri şu şekildedir:

•Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar (İnaktif aşılar).

•Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar (Canlı atenüe aşılar).

•Güvenli bir şekilde bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılar.

•Güvenli bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı viral vektör aşıları.

•Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA parçacıklarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan m-RNA ve DNA aşıları.