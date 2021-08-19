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Giriş Tarihi: 19.8.2021 10:03 Son Güncelleme: 19.8.2021 10:04

İstanbul Kartal'da feci kaza: 5 bisikletli ölümden döndü!

DHA
İstanbul Kartal’da feci kaza: 5 bisikletli ölümden döndü!

İstanbul Kartal'da feci bir kaza yaşandı. Yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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İstanbul Kartal'da feci kaza: 5 bisikletli ölümden döndü!
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