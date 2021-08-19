İstanbul’da kan donduran olay! Eşini boğarak öldürdükten sonra sokağa çıkıp böyle bağırdı...

"SOKAĞA ÇIKIP ÖLDÜRDÜM" DİYE BAĞIRMIŞ

Büyükçekmece Dizdariye mahallesinde ikamet eden Fatma İnan 10 yıl önce eşi Metin S.' den boşanmıştı. İddiaya göre, ikili arasında tartışmalar zaman zaman devam ediyordu. Eski eşi İnan'ı bir çok kez de tehdit etmişti. Olaydan önce kardeşinin yanına giden Fatma İnan'ı arayan eşi yine görüşmek istedi ve onu ikna edip evine götürdü. İddiaya göre ikili burada yine tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Metin S. eski eşi İnan'ı boğarak öldürdü ve ardından sokağa çıkıp "öldürdüm" diye bağırdı. Zanlı bir süre sonra da kendisi polisi aradı ve eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden ekipler, Metin A'yı gözaltına aldı.