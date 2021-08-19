İstanbul’da kan donduran olay! Eşini boğarak öldürdükten sonra sokağa çıkıp böyle bağırdı...

İstanbul Büyükçekmece'de 50 yaşındaki Fatma İnan 10 yıl önce boşandığı eşi Metin S. tarafından boğularak öldürüldü. Metin S., eşini öldürdükten sonra sokağa çıkıp 'Öldürdüm onu' diye bağırdı. Zanlı ardından polisi arayıp "Eski karımı öldürdüm" diye kendini ihbar etti ve gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, İnan'ın kızı Esma Sarı SABAH'a yaptığı açıklamada; "Annem 10 yıl önce boşandı babamdan. Ama zaman zaman gelip rahatsız ediyordu. Annem birkaç kez şikayetçi oldu. Son gün de annem kardeşlerimle teyzemlerdeydi. Oradan almış eve götürmüş. Burada tartşmışlar boğarak öldürmüş. Bu adam en ağır cezayı alsın bir daha dışarı çıkamasın" dedi.
"SOKAĞA ÇIKIP ÖLDÜRDÜM" DİYE BAĞIRMIŞ
Büyükçekmece Dizdariye mahallesinde ikamet eden Fatma İnan 10 yıl önce eşi Metin S.' den boşanmıştı. İddiaya göre, ikili arasında tartışmalar zaman zaman devam ediyordu. Eski eşi İnan'ı bir çok kez de tehdit etmişti. Olaydan önce kardeşinin yanına giden Fatma İnan'ı arayan eşi yine görüşmek istedi ve onu ikna edip evine götürdü. İddiaya göre ikili burada yine tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Metin S. eski eşi İnan'ı boğarak öldürdü ve ardından sokağa çıkıp "öldürdüm" diye bağırdı. Zanlı bir süre sonra da kendisi polisi aradı ve eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden ekipler, Metin A'yı gözaltına aldı.
"ANNEMİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ"
Hayatını kaybeden Fatma İnan'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Annesinin göz göre göre öldürüldüğünü öne süren Esma Sarı; "Annem 10 yıl önce boşandı babamdan. Ama zaman zaman gelip rahatsız ediyordu. Annem birkaç kez şikayetçi oldu. Son gün de annem kardeşlerimle teyzemlerdeydi. Oradan almış eve götürmüş. Burada tartşmışlar boğarak öldürmüş. Bu adam en ağır cezayı alsın bir daha dışarı çıkamasın" dedi.
Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.