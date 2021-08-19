İzmir’in son dalyanını kurtaran karar

Menemen ve Çiğli ilçeleri sınırlarında bulunan ve İzmir'in son dalyanı olarak bilinen Homa Dalyanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre pek çok kuş türüne beslenme, barınma ve üreme olanağı sağlayan Homa Dalyanı'nın statüsü değiştirildi. Alınan karara göre dalyan, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlendi.

GÜNÜMÜZE KADAR GELEBİLEN TEK DALYAN



Bir zamanlar Ege Denizi kıyı şeridinde bulunan 9 dalyandan ve İzmir Körfezi'ndeki (Çakalburnu, Çalıbaşı, Kırdeniz ve Ragıppaşa ile birlikte) 5 dalyandan biri olan Homa Dalyanı, İzmir'de günümüze kadar gelen tek dalyan. İzmir Kuş Cennetinin de içinde olduğu, Türkiye'deki 13 Ramsar alanından biri olan Gediz Deltası'nda yer alıyor. Dalyan, çok sayıda su kuş türünün beslenme ve üreme alanı olduğu gibi İzmir Körfezi'ndeki balık üretimi için de büyük önem taşıyor. Bugün resmi gazetede yayınlanan karar çevreciler arasında da sevinçle karşılandı.