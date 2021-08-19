Kartal’da İETT otobüsü kaydı, bisikletlilerin arasına daldı

İETT otobüsünün bilikletlilerin arasına daldığı kaza dün sabah saatlerinde Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan bisikletliler hastanede tedavi altına alınırken, yaralı bisikletli kaptanı Volkan Kurdoğlu ve bisikletli Oğuzhan Biçer, yağıştan dolayı sığındıkları otobüs durağında yağmurdan kayarak üzerlerine gelen İETT otobüsünün çarptığını kaydettiler.





"İKİ ARKADAŞIMIZ OTOBÜSLE DURAK ARASINDA SIKIŞTI"



Bisikletlilerden Volkan Kurdoğlu, "Durakta durduk, yağmurun dinmesini bekliyorduk. Yağmur bittikten sonra yolumuza devam edecektik. Yağmur dindi, yerlerin kurumasını bekliyorduk. Beklerken bir İETT otobüsü kayarak durağın içine girdi. Biz hepimiz duraktaydık 5 arkadaş. Kaçamadık zaten çünkü çok hızlı gelişen bir şey oldu. İki arkadaşımız otobüsle durak arasında sıkıştı. Biz iki arkadaş durağın arkasına düştük. Kesikler oluştu vücudumuzda. Şans diyelim. Herhalde biraz daha hızlı olsa üstümüzden geçebilirdi. Ben iyiyim, diğer arkadaşlarımız tekerlekli sandalyede. Geldiğini gördük ama kaçacak bir yerimiz yoktu. Size doğru bir şey geliyor ama kaçamıyorsunuz çünkü durak var arkanızda. Kötüydü. İnşallah başka kimsenin başına gelmez" dedi.



Oğuzhan Biçer ise, "Yağmurun dinmesini bekliyorduk. Sonra otobüs yanlayarak bize doğru geldi. Biz kaçmaya çalıştık ama nereye kaçabilirdik. Arkamızda cam vardı. Bize çarpması sonucu bir taraf savrulduk. Her yerimizde kesikler var. Hala cam parçaları var. Bizim son antrenmanımızdı. 24 saatlik bir yarışa katılacaktık. Maalesef böyle talihsiz bir kaza başımıza geldi. Emeklerimiz boşa gitti. Emekten öte bir arkadaşımız otobüsle durak arasında sıkıştı kaldı. Otobüsün geri çekilmesi sonrası kurtuldu. 15-20 tane dikişim var. Dizimde zımbalar var" diye konuştu.