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Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:15

Kırıkkale’de anız yangını ağaçlık alana sıçradı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de anız yangını ağaçlık alana sıçradı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde anızların yakılması sonrasında ilerleyen alevler ağaçlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesine bağlı Kösedurak köyünde bir arazide anız yakılmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler, çevrede bulunan ağaçlık alana sıçradı.

Köye yakın ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağaçlık alanda zaman zaman yükselen alevlere Balışeyh ve Sulakyurt itfaiye ekipleri, Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü personelleri müdahale etti. Yükselen dumanları görerek bölgeye gelen vatandaşlar da ellerine aldıkları dallarla alevlerin ilerlememesi için mücadele etti.

Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrasında söndürülen yangında ağaçlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri de çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kırıkkale’de anız yangını ağaçlık alana sıçradı
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