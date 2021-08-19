Kırıkkale’de anız yangını ağaçlık alana sıçradı

Köye yakın ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağaçlık alanda zaman zaman yükselen alevlere Balışeyh ve Sulakyurt itfaiye ekipleri, Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü personelleri müdahale etti. Yükselen dumanları görerek bölgeye gelen vatandaşlar da ellerine aldıkları dallarla alevlerin ilerlememesi için mücadele etti.