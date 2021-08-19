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Giriş Tarihi: 19.8.2021 13:02

Kocaeli'de tripleks evin 2 katı, alev alev yandı

DHA
Kocaeli’de tripleks evin 2 katı, alev alev yandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, tripleks evin çatısında çıkan yangın nedeniyle 2 kat, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Damlar Mahallesi Gencer Sokak Çamlık Sitesi'nde, tripleks evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 2'nci ve 3'üncü kata sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evin 2 katı ise kullanılamaz hale geldi.

R.Ç.'ye ait olduğu öğrenilen evde Pakistan uyruklu Muhammet İslam ile ailesinin kiracı olarak kaldığı ve yangın başlar başlamaz dışarı çıktıkları belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'de tripleks evin 2 katı, alev alev yandı
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